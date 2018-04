Dieven stelen 56 vrachtwagenwielen

Dieven hebben dit weekend in een garage in Waregem de wielen gestolen van negentien splinternieuwe vrachtwagens. In totaal werden er 56 wielen met de hand afgevezen. De daders moeten zeker met tien man geweest zijn, zegt de garagehouder.

Het is een vreemd zicht. Negentien gloednieuwe vrachtwagens zonder wielen. Dieven hebben die er dit weekend allemaal afgevezen. De wielen wegen zo’n zestig kilo per stuk. Een na een hebben de daders ze weggebracht, door een gat in de afsluiting te maken.

Wellicht hebben de dieven de hele nacht werk gehad, want een wiel afvijzen duurt al gauw een kwartier tot een halfuur.

De zaakvoerder heeft geen idee wat de daders van plan zijn met zijn wielen. Hij wil ze wel terug, want een band met velg kost zo'n duizend euro. Om van de schade aan de chassis van de trekkers nog te zwijgen.