Dicht bij brandfase rood door droogte

Door de aanhoudende droogte en warme temperaturen, zitten we dicht bij brandfase rood. Dat bevestigt het Agentschap Natuur en Bos aan VTM NIEUWS. Bij code rood sluiten ze alle natuur- en bosgebieden af, maar omdat zoiets moeilijk te organiseren is, wachten ze voorlopig nog even af.

Natuur en Bos benadrukt wel dat er overal verhoogd toezicht is, en ze roepen iedereen op om extra voorzichtig te zijn en zeker geen vuur te maken.

Ook op de Kalmthoutse Heide houden ze de situatie nauwlettend in de gaten. Voorlopig is dus code oranje nog van kracht, en dat wil zeggen dat er eigenlijk ook al gevaar is voor brand. De brandtoren in het midden van de Heide is daarom voortdurend bemand.