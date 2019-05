Deze wagen rijdt 130 km/u in amper 3 seconden

In Autoworld in Brussel heeft Formula Electric Belgium gisterenavond zijn gloednieuwe elektrische racewagen voorgesteld. Helemaal ontworpen en gebouwd door een team van studenten van de KU Leuven en de Thomas More-hogeschool. “Technologie die wij hier ontwikkelen, zal uiteindelijk in gewone wagens terecht komen.”

De studenten zullen met hun wagen deelnemen aan verschillende Formula Student competities in Nederland, Italië en Tsjechië. Daarin zullen ze het opnemen tegen teams uit dele wereld. Aan ambitie ontbreekt het hen niet. “Vorig jaar zijn we op de derde plaats geëindigd in het algemeen klassement en hebben we de designwedstrijd in Tsjechië gewonnen”, zegt student Jelle Segers (24) uit Peer, die meewerkte aan het project. “Met die resultaten hebben we ons op de kaart gezet. Dit jaar willen we nog beter doen. Het einddoel is om ook aan het Wereldkampioenschap in Duitsland deel te nemen, maar daarvoor moeten we slagen voor een aantal strenge proeven.”

De hele auto wordt door de studenten zelf ontworpen en gebouwd. Van de kleinste bout tot de volledige motor. “We doen alles zelf, van A tot Z”, zegt Segers. “Ook het rijden tijdens de proeven.” Dat wil zeggen dat er ook een moedige student achter het stuur kruipt bij de acceleratieproeven. “Onze wagen heeft 201 pk aan vermogen aan boord en weeg slechts 200 kilo, waardoor hij van 0 tot 100 kilometer per uur kan optrekken in 2,6 seconden. Dat is sneller dan de nieuwste generatie Formule E-wagens”, zegt Segers.

‘Van nul beginnen’

Het studententeam van de KUL neemt ondertussen al jaren deel aan de competitie. “Elk jaar beginnen we van nul en ontwerpen we een volledig nieuwe wagen”, zegt Segers. Dat wil niet zeggen dat al het onderzoek aan de wagen verloren gaat. “We geven door wat werkt en wat niet werkt”, zegt Segers. “Dit jaar hebben we bijvoorbeeld de schikking van de batterijcellen veranderd om de koeling te verbeteren.”

Technische doorbraken zijn een belangrijk deel van de competitie en kunnen uiteindelijk op de openbare weg terechtkomen. “We hebben een nieuw koelingssysteem waarbij we artificiële intelligentie gebruiken”, zegt Segers. “Dat biedt veel mogelijkheden voor gebruik in de echte wereld, in voertuigen waar binnenkort iedereen mee rijdt. Koeling is immers een groot probleem bij elektrische wagens.”

Voor Segers zelf was de keuze voor het team niet meteen vanzelfsprekend. “Ik ben niet echt een wagenfreak”, zegt hij. “Maar toen ik kennis maakte met het project en de wagen zag, wist ik dat ik dit moest doen. Je krijgt echt de kans om helemaal zelf iets te bouwen.” De leden van het team combineren het project allemaal met hun studies. “We werken hier een heel schooljaar aan, en we moeten ook nog blokken”, zegt Segers. “Maar dat lukt wel voor de meesten. We zitten hier met een bende slimme gasten”, klinkt het nog.