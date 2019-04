Vandaag is een nieuw systeem voorgesteld om dodehoekongevallen te voorkomen met fietsers. Een sensor op de fiets detecteert wanneer auto's of vrachtwagens te dichtbij komen. Als dat zo is, dan waarschuwt een alarm de fietser. En ook bij bestuurders die het systeem in de auto hebben, gaat een alarm af. Het systeem is uitgevonden door tienermeisjes om een vriendin te eren die drie jaar geleden overleed bij zo'n ongeval.