Deze school verplicht iPads voor interactievere lessen

1.100 leerlingen van het Sint-Ursula-instituut in Sint-Katelijne-Waver krijgen vanaf volgende week les via een persoonlijke iPad, naast de gewone schoolboeken. De ouders moeten er 375 euro voor betalen. Op die manier zouden de lessen een stuk interactiever worden en kunnen de leerkrachten hun leerlingen beter opvolgen.

“Het is een serieuze investering”, geeft een van de vaders toe. “Maar de school geeft wel de mogelijkheid om de betaling te spreiden over een, twee of zelfs drie jaar.”

De afgelopen schooljaren werden smartphones, tablets en laptops ook al gebruikt in de lessen. “Maar iedereen gebruikte een ander systeem”, klinkt het bij de school. “Dat werd een kakofonie aan besturingssystemen en apps. Daarom hebben we gekozen voor één uniform systeem.”