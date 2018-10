Deze paddenstoelen zijn erg giftig

Dit jaar kreeg het Antigifcentrum al 285 oproepen binnen over het eten van giftige paddenstoelen. “In het algemeen, blijf je beter gewoon van paddenstoelen af”, waarschuwt Patrick De Cock van het Antigifcentrum. Drie vierde van de slachtoffers zijn kinderen jonger dan vier jaar. Bovendien is het plukken van paddenstoelen in bossen verboden in Vlaanderen. In je tuin mag het wel, maar dat is op eigen risico. Dit is een lijstje van de paddenstoelen die je zeker niet mag opeten.

Dodelijk giftige paddenstoelen die vaak voorkomen:

Groene knolamaniet

Bundelmosklokje

Vaalroze parasolzwam

Giftige paddenstoelen waar we ziek van kunnen worden:

Giftige weidetrechterzwam

Vezelkoppen

Carbolchampignon

Panteramaniet

Vliegenzwam

Veel voorkomende paddenstoel waar je ziek van wordt in combinatie met alcohol:

Grote kale inktzwam

Zeer algemene paddenstoel waar sommige mensen slecht op reageren en die de dodelijk kan zijn, maar door andere mensen zonder problemen wordt gegeten:

Gewone krulzoom

Wandeling met specialist

“Als je interesse hebt in paddenstoelen maar over te weinig kennis beschikt, kan je het best eerst eens meewandelen met een specialist", zegt Patrick De Cock van het Antigifcentrum.

Op de website van het Antigifcentrum vind je een volledige lijst van de meest voorkomende giftige paddenstoelen in België. Je vindt er ook informatie over de incubatietijd, de symptomen en de behandeling.

Foto’s: Antigifcentrum, Natuurpunt