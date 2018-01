Deze januari bij somberste ooit

Deze maand is tot nu toe een van de somberste januari-maanden ooit, misschien breken we zelfs het record. Wat wel zeker is, is dat we met een zeer zachte winter zitten tot nu toe. En daardoor is de natuur in de war.

Tot nu toe was de gemiddelde temperatuur in januari 5,7 graden Celsius, terwijl dat normaal 3,3 graden is. Het was heel zacht dus. Dat is wat deze plantjes nodig hebben, meer dan alleen zon. Want die scheen zo weinig dat we afstevenen op de somberste maand januari.

20 uur zon

“We hebben tot nu toe twintig uur zon gehaald deze maand”, zegt VTM-weerman David Dehenauw. “Het record staat op 26 uur van minste zon in januari 1902, 1915 en 1935. Morgen zien we nauwelijks de zon, maar dinsdag zullen we de zon wellicht wel te zien krijgen.”

Het gebrek aan zonlicht is te wijten aan een bijna permanente aanvoering van zachte oceaanlucht, in combinatie met redelijk wat regen. “Die combinatie zorgt ervoor dat we dan vaak veel wolken hebben”, legt Dehenauw uit. “Alleen is het zo dat we nu bijna ononderbroken lucht hebben gehad vanuit de oceaan, dus we hebben nauwelijks vorst gehad, we hebben ook nauwelijks zuiderwind gehad want met een zuiderwind in de winter haal je ook iets meer zonneschijn.”