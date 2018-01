Deze auto neemt je sollicitatiegesprek af

Op het autosalon in Brussel heeft Volvo een auto voorgesteld die je sollicitatiegesprek afneemt, een primeur. In de wagen zit een speciale camera die je gezichtsuitdrukkingen herkent en je zelf vragen stelt. Volvo wil de auto ook effectief inzetten om per jaar zo’n vijftig mensen aan te nemen.

De autobouwer is in ons vooral op zoek naar technici. Daarom stelt de auto ook heel wat vragen die de technische kennis van de sollicitant testen. Een camera onder de achteruitkijkspiegel analyseert je uitdrukkingen en bekijkt ook welke kleur je kleren hebben.

Via het centrale display kan je dan de vragen oplossen die de wagen je stelt. Het hele sollicitatiegesprek neemt amper tien minuten in beslag. Volvo zal de auto wel de eindbeslissing niet laten nemen, maar het kan een extra doorslaggevend argument zijn in het al dan niet aannemen van de sollicitant.