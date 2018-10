Voor wie zich op ecologisch verantwoorde manier door Antwerpen wil verplaatsen is er een nieuw hulpmiddel. Dat is de Whim app, een app waarmee je zowel bus, tram, deelfiets, taxi als huurauto kan nemen. De app stippelt voor jou de snelste of meest ecologische weg uit. Alles wordt betaald via je smartphone.