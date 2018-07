Deze 2 honden vermeden zoveelste plofkraak

Voor het eerst heeft het gerecht twee mannen kunnen oppakken die wellicht gelinkt zijn aan de recente golf van plofkraken. Het gaat om twee Nederlanders die intussen zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. De twee konden gevat worden na een mislukte poging tot plofkraak, donderdagnacht in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins. Een buurman kon de politie tijdig verwittigen, nadat zijn twee viervoeters lawaai maakten.

Rond 3.30 uur ’s nachts braken onbekenden de deur van het bpost-kantoor open met een breekijzer. Thomas Dutoit, buurman, werd op datzelfde moment wakker door het geblaf van zijn honden. “Ik ging uit mijn raam kijken en zag een Volkswagen Golf staan met afgedekte nummerplaat”, zegt hij. Hij belde de politie.

Gestolen wagen

De dieven vluchtten daarom weg en parkeerden hun auto enkele straten verder. Met een gestolen wagen reden ze tot in Maldegem. Daar kon de politie twee Nederlanders oppakken. Ze riskeren celstraffen tot twintig jaar. Twee andere mannen zijn nog altijd voortvluchtig.

Thomas Dutoit zegt dat het weldegelijk om een plofkraak gaat. “De buren zagen een gasslang op straat liggen”, zegt hij. Het is wel nog niet duidelijk of er een link is met de recente golf van plofkraken.