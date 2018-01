Demir: "Ik keur domme, racistische reacties af"

"Ik keur de domme en racistische reacties af", zegt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) aan VTM NIEUWS na de haatdragende reacties op de verkiezing van Angeline Flor Pua als nieuwe Miss België. "Maar het feit dat een meisje met Filipijnse roots verkozen wordt, toont dat Vlaanderen open en warm."

Na de zoveelste golf van racisme komt natuurlijk de vraag of er niet meer moet worden gedaan vanuit politieke hoek tegen haatdragende boodschappen op social media. "Er is een antiracismewetgeving en dus kan Angeline (Flor Pua nvdr.) een klacht indienen", zegt Demir. We moeten racisme wel publiekelijk blijven veroordelen, zoals hier gebeurd is. Dat moeten we blijven doen en dat stemt mij hoopvol."

Na de eerste golf van racistische reacties, reageerden ook heel wat mensen met steunbetuigingen op sociale media. Verschillende mensen steken Flor Pua een hart onder de riem. "Ik ben blij dat ze gewonnen is. Die haters worden er zot van and I love it" en "Respect meid voor je wilskracht, je bent een voorbeed voor velen" zijn maar enkele van de steunbetuigingen.

Ondanks alle steun, kwetsen de botte, racistische reacties Flor Pua. Zo wordt niet alleen zij, maar ook haar familie geraakt. "Wij verdienen dit niet", zegt ze nog.

