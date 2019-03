Delphine Boël komt aan op DNA-proces koning Albert II

Er is ruzie tussen de advocaten van koning Albert, en die van Delphine Boël, de vrouw die zegt dat ze zijn buitenechtelijke dochter is. In oktober was er een arrest dat Albert dwong om een DNA-staal te geven. Op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag dat hij daarmee wacht. Maar zijn advocaten gingen in cassatieberoep, en willen niks afstaan voor dat beroep behandeld is.

De advocaten van Boël eisen dat de koning wel nu al een staal afstaat, om meteen al uitsluitsel te geven over z'n biologische vaderschap.

