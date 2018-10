Delhaize lanceert ‘Fresh Atelier’

Delhaize lanceert alweer een nieuw winkelconcept: het Delhaize Fresh Atelier. Dat zijn winkels van hooguit honderd vierkante meter, waar je vooral online bestellingen kan komen ophalen. Delhaize wil binnen de drie jaar tweehonderd van die winkels hebben in Belgie.

Het eerste filiaal is geopend in de Ravenstein Galerij in Brussel. Je kan er vooral voorverpakte bereidingen als wraps en broodjes vinden. Het supermarktaanbod zelf is beperkt.

Bestelling ophalen

De winkel moet klanten aantrekken die boodschappen ophalen die ze online besteld hebben. Ophalen kost vijf euro, bij bestellingen boven de honderd euro is het gratis.

Binnen drie jaar wil Delhaize tweehonderd van de nieuwe winkelpunten openen in België. Zo zouden er 1.600 werknemers bijkomen, maar onder zelfstandige uitbaters.