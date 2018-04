Defensie geeft uitleg over dossier F-16

De commissie Defensie heeft opnieuw een hoorzitting gehouden over het dossier van de vervanging van de F-16’s. De toplui van defensie blijven erbij dat ze de nodige gegevens hebben doorgespeeld en dat ze nooit een voorkeur hebben uitgedrukt over de opvolger van de F-16.

Vijf toplui van defensie moesten vandaag tijdens een commissie in het parlement komen uitleggen hoe ze het dossier hebben aangepakt. Volgens hen klopt het niet dat de optie om de levensduur van de huidige F16’s te verlengen, in de doofpot werd gestoken.

Oud-chef luchtcomponent Claude Van de Voorde was ook jarenlang kabinetschef van minister van Defensie Vandeput. Hij beweert dat hij tijdens die periode uit het dossier van de F-16’s werd gehouden. Over welke straaljagers de F-16’s moeten opvolgen, is nog steeds geen beslissing gevallen.