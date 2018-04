Deelauto's misbruikt door joyriders

Vanaf nu gelden er strengere regels voor wie een auto van Poppy wil gebruiken. Poppy is autodeelsysteem dat tamelijk populair is in Antwerpen: je kan er snel en makkelijk een wagen mee huren. Maar dikwijls worden die auto's gebruikt om te joyriden. Vorig weekend was het weer prijs: vier jongeren reden hun deelwagen in de prak en namen daarna de benen.

Een auto van Poppy die op z’n zij ligt op het Antwerpse Kiel, het zijn beelden die afgelopen weekend niets aan de verbeelding overlieten. Tijdens het joyriden negeerde de chauffeur een rood licht, ging hij drie keer over de kop en botste tegen een andere auto.

Poppy is een populair Antwerps autodeelsysteem: je kan de wagens overal oppikken en weer achterlaten, en je betaalt per minuut. Maar na het ongeval van zaterdag heeft de organisatie de regels voor chauffeurs een pak strenger gemaakt.

Proactief rijgedrag analyseren

“We hebben besloten bij Poppy dat je nu minimaal 24 maanden je rijbewijs nodig hebt, in plaats van zes maanden”, zegt Alexander Van Laer, CEO van Poppy. “We hebben zeer zwaar ingezet op telematica in de wagen, wat wil zeggen dat we zeer proactief de mensen hun rijgedrag gaan analyseren. Wanneer mensen te agressief met de wagen rijden, worden ze automatisch geschorst op ons platform. We hebben ook besloten dat je niet meer met de auto in het buitenland mag rijden en de wagen maximaal drie dagen na mekaar mag gebruiken.”

Na drie maanden telt Poppy ruim 12.000 gebruikers maar cijfers over het aantal incidenten wil de organisatie niet vrijgeven. Vandaag al controleren medewerkers dagelijks de wagens, om te kijken of ze niet beschadigd zijn, maar dat schrikt blijkbaar niet genoeg af.

“Deze maatregelen treffen inderdaad al onze chauffeurs”, bevestigt Van Laer. “Wij vinden het uiteraard ook jammer dat er bepaalde maatregelen moeten genomen worden om ervoor te zorgen dat het voor die 99% van de mensen nog altijd even goed kan blijven draaien en we onze service steeds opnieuw kunnen optimaliseren.”

Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert vanaf nu ook een boete tot 250 euro.