Is de winter voorbij of komt er nog?

We kregen vandaag een stevige avondspits door de combinatie van sneeuw en ijzel. Volgens VTM-weerman Frank Dubocage is de ergste hinder nu wel achter de rug. “Vanavond blijft het nog even uitkijken, maar na middernacht wordt het overal droog. Daarna is het gedaan met het vriesweer.”

“Op dit moment kan het op veel plaatsen nog gevaarlijk glad zijn", zegt Frank Dubocage. "De wegen liggen nat en er zijn ijsplekken. Tot morgenochtend blijft het gevaarlijk glad, maar na middernacht wordt het wel droger."

En dan? "Het lijkt erop dat we dan even verlost zijn van de winter", aldus de weerman. Morgen krijgen we dan ook temperaturen die oplopen tot acht graden.