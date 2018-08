In Waregem werd vandaag Waregem Koerse georganiseerd. Maar de wedstrijd zelf is voor veel bezoekers bijzaak. Waar het echt om gaat, is wie de mooiste hoed draagt. Sommige exemplaren waren heel elegant, andere hoeden waren op zijn minst gezegd speciaal.

De jury koos uiteindelijk een hoed met houtkrullen als mooiste exemplaar. De winnares kreeg een halsketting ter waarde van 10.000 euro en een ereronde in een koets.