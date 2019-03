De Kesel over Danneels: "Dronk elke zaterdag aperitiefje bij hem"

Aartsbisschop Jozef De Kesel is aangedaan door het overlijden van zijn voorganger Kardinaal Danneels. “Hij ging de laatste acht weken fel achteruit”, zegt hij aan VTM NIEUWS. “Ik waardeer hem hoog en was hem nabij. Echt waar, het doet mij iets.”

De Kesel was hulpbisschop van Danneels in Brussel en werd na André Leonard de 21ste aartsbisschop van ons land. Hij kende Danneels dan ook goed. “Als ik vrij was, ging ik ’s zaterdags bij hem langs voor een aperitiefje voor het eten”, vertelt De Kesel lachend.

De laatste weken verslechterde de toestand van Danneels. “Ik ben eergisteren, gisteren en zelfs vanmorgen nog bij hem geweest, hij was zeer onrustig”, legt De Kesel uit.

Paus

Danneels leidde de kerk in ons land zo’n dertig jaar, maar ook internationaal verwierf hij roem. In 2005 verscheen Danneels zelfs op de voorgrond om paus te worden. “Hij was bekend. Ik word dat gewaar als ik in Rome ben. Mensen vragen mij altijd hoe het met kardinaal Danneels is”, vertelt De Kesel.

In 2010 kwam Danneels wel in opspraak tijdens de beruchte ‘Operatie Kelk’ naar seksueel misbruik in de kerk. “Of hij dat ooit te boven is gekomen, weet ik niet. Dat heeft hem diep geraakt. Het leven gaat verder, maar dat gaat niet weg. Dat is zijn pijn geweest op het einde”, sluit De Kesel af.