De Block wil overal huisartsenposten in ziekenhuis

Er moeten wachtposten voor huisartsen komen in het hele land, en ze moeten gelinkt worden aan een ziekenhuis. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vanochtend aangekondigd op een medisch congres in Brussel. De wachtposten die er nu al zijn worden niet verplicht om te verhuizen, maar nieuwe zullen in de buurt van een ziekenhuis moeten komen. Dat kan de spoeddiensten ontlasten.

De oprichting van de huisartsenwachtposten in 2003 had één doel: de spoeddiensten verlichten. Maar dat is niet gebeurd. Gemiddeld krijgt een huisartsenwachtpost 's nachts twee patienten omdat mensen dan toch liever rechtstreeks naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gaan. Daarom wil de minister huisartsenwachtposten linken aan een ziekenhuis.

"Dat wil zeggen dat ze weten naar welke spoed ze gaan verwijzen en dus dat er mogelijk in de nabijheid van een spoeddienst kunnen komen, omdat de spoeddiensten overbezet zijn", legt minister De Block uit. "Dat kan de spoeddiensten ontlasten. Dat is een goede zaak."

Kritiek huisartsen

Huisartsen stellen zich vragen. En vrezen dat zo'n wachtpost op de ziekenhuissite een verkapte vorm van spoeddienst wordt. Op veel plaatsen is de wachtpost al op de site van het ziekenhuis. "We zien dat dat op een bepaalde plaatsen gewoon niet mogelijk is omdat er een heel slechte verdeling van ziekenhuizen is", zegt Roel Van Giel, huisarts en voorzitter van Domus Medica. "Dan zouden patiënten heel ver moeten rijden."

Huisartsen pleiten voor een triagetelefoonnummer. Waarop mensen kunnen inbellen en een arts zegt wie naar spoed moet en wie naar een huisartsenwachtpost.