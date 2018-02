De Block na heisa ziekenhuiskamers: "Dien klacht in"

"Als u als patiënt behandeld wordt op basis van de ziekenhuiskamer waar u voor kiest, kan u aan uw ziekenfonds vragen om u te verdedigen en dus een klacht neer te leggen". Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan VTM NIEUWS. Hiermee reageert ze op de heisa rond eenpersoonskamers in ziekenhuizen, die recht zouden geven op een betere arts.

Die klacht wordt dan overgemaakt aan het parket. "In de ziekenhuiswet staat ingeschreven staat dat als de voorwaarde (van een gelijke behandeling nvdr.) wordt geschonden, het parket kan optreden. Het ziekenfonds kan u daarbij helpen", zegt De Block nog.

(Meer onder de video)

Wat is er aan de hand?

In het UZ Leuven is het zo dat een eenpersoonskamer, die per definitie duurder is dan een meerpersoonskamer, recht biedt op een behandeling door een prof, terwijl patiënten die een eenpersoonskamer niet kunnen of willen betalen, het moeten stellen met een assistent. Gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) spreekt over klassengeneeskunde en dat druist in tegen de regelgeving van de Orde der geneesheren. Die hadden in 2014 al gezegd dat dergelijke praktijken niet door de beugel kunnen. En daar volgt minister De Block hen nu ook in.

Het UZ Leuven heeft nu zelf ook al gereageerd op de heisa. Zij passen de brief aan die ze naar patiënten om hen op de hoogte te brengen van hun beleid.