De Vlaamse Confederatie Bouw waarschuwt: in meer dan de helft van de woningen zit nog altijd asbest. En in woningen van voor 1990 loopt dat zelfs op tot 80 procent van de woningen. Vooral in daken zit asbest, maar veel eigenaars weten dat niet. Asbest is vooral gevaarlijk als de vezels beschadigd raken.