Hoewel het nog maar februari is, lijkt de lente al begonnen. In Ukkel werd vanmiddag 17,9 graden gemeten, een nieuw dagrecord. Dat meldt VTM-weerman David Dehenauw. Het vorige dagrecord dateert uit 1998, toen het 17,2 graden was.

Voor velen is het vandaag het ideale weer om een terrasje te doen en het weekend zonnig in te zetten.