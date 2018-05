Per dag geldautomaat minder in ons land

Elke dag verdwijnt ergens in ons land een geldautomaat, vorig jaar haalden de banken er bijna vierhonderd weg. Logisch, vinden de banken, want mensen betalen steeds meer elektronisch en hebben dus minder cash nodig.

In 2015 stonden er in ons land nog bijna 9.000 geldautomaten. Dat aantal was in 2017 al gezakt tot 8.235 toestellen. Volgens bankenkoepel Febelfin is dat een logische evolutie. “Mensen betalen steeds meer elektronisch, op een digitale manier en het aantal geldafhalingen aan automaten zakt ook”, zegt Karel Van Eetvelt van Febelfin.

Toch blijft twee derde van de mensen contant geld gebruiken, meestal voor kleine uitgaven. Vooral oudere mensen klagen dat ze niet meer aan hun centen geraken.