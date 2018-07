Daarom zien we vanavond bloedmaan

Vanavond zullen we een bloedmaan kunnen zien. Die rode maan, of volledige maansverduistering, zal de grootste zijn van de eeuw. Ze ontstaat omdat de Aarde tussen de zon en de maan staat. Het zonlicht wordt zo gefilterd door de atmosfeer, wat de maan een speciale rode kleur geeft.

De bloedmaan zal het best te zien zijn in een landelijke omgeving, omdat de maan laag staat. In het zuidwesten van ons land zal de bloedmaan waarschijnlijk niet zichtbaar zijn, door de bewolking. Een maansverduistering komt om de paar jaar voor, de laatste volledige maansverduistering dateert van 2015.

Bekijk ook: