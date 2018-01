Daarom slaapt u deze maand slecht

Misschien heeft u het al gemerkt, maar heel wat mensen slapen de laatste dagen slechter. Dat is geen toeval, zo blijkt. December was een bijzonder sombere maand en het is sowieso al de donkerste periode van het jaar. En dat tekort aan licht ontregelt onze biologische klok.

Ons lichaam heeft nood aan licht. In december scheen de zon echter maar elf uur. “Ons lichaam is sterk afhankelijk van lichtblootstelling om onze biologische klok zo goed mogelijk te laten functioneren. Wanneer het duister is en onvoldoende lichtblootstelling gaan we daardoor een minder goed functionerende biologische klok hebben. Die loopt uit de pas”, zegt de slaapexpert van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen Johan Verbraecken.

Duurt het langer dan een half uur voor u de slaap vat en gebeurt dat drie nachten per week, kan dat wijzen op een tekort aan licht. Oudere mensen zijn er gevoeliger voor dan jongere, omdat ze minder buiten komen en minder bewegen.

Ga meer buiten

“Belangrijk is op het middaguur een half uurtje buiten te gaan, zodat er voldoende lichtblootstelling is aan zonlicht of daglicht. Voldoende bewegen ook, omdat dat het inslapen bevordert, maar ook de diepe slaap", zegt Verbraecken.

December was al de donkerste maand in decennia en januari is niet veel beter van start gegaan. Tot nu toe scheen de zon een schamele vier uur.