Daarom is onze energiefactuur tot €100 duurder

Onze elektriciteitsfactuur zal dit jaar met 50 tot 100 euro stijgen. Energieleveranciers betalen zelf meer voor hun stroom, en dat rekenen ze door. Bovendien is België al een van de duurste landen ter wereld op het gebied van stroom.

De prijsstijgingen voeren de energieleveranciers onder andere door omdat de energieprijzen op de groothandelsmarkt stijgen. Dat komt onder meer door enkele kerncentrales die stil liggen.

40 procent duurder in 3 jaar

De elektriciteitsfacturen zijn de voorbije jaren al enorm gestegen. Begin 2015 betaalde een gemiddeld gezin nog 675 euro, in mei dit jaar was dat al 944 euro. Een stijging van maar liefst 40 procent in drie jaar.