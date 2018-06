Cruciaal vakbondsoverleg Brussels Airlines vandaag

Bij Brussels Airlines zitten directie en vakbonden sinds 13.00 uur opnieuw rond de tafel over het loon en de arbeidsomstandigheden van de piloten. Een cruciale vergadering, want de bonden hebben beloofd de piloten nadien een stand van zaken van de onderhandelingen voor te leggen. Er loopt nog altijd een stakingsaanzegging, dus nieuwe acties zijn niet uitgesloten indien de piloten de vooruitgang onvoldoende zouden vinden. Het lijkt kantje boord te zullen worden.

De onderhandelingen werden de voorbije weken vlot getrokken, nadat ze midden mei waren gestrand na twee dagen van staking en twee vruchteloze verzoeningspogingen. Na een afkoelingsperiode werd beslist tot 11 juni in alle luwte te onderhandelen en dan een evaluatie te maken.

Plooien niet gladgestreken

De bonden zijn in elk geval nog niet tevreden met wat er nu op tafel ligt. Dat liet vooral vakbondsvrouw Anita Van Hoof (BBTK) duidelijk blijken voor aanvang van de vergadering op de hoofdzetel van Brussels Airlines in Diegem. "We zijn zeer sceptisch. Er moet nog grote vooruitgang worden geboekt", zei de vakbondsvrouw.

Filip Lemberechts (ACLVB) zat op dezelfde lijn. "Ik denk dat er zowel rond werk-privébalans als rond verloning nog een aantal zaken moeten bewegen", zei hij. "Hopelijk kunnen we de piloten vanavond iets voorleggen waar zij hun zegen over kunnen geven."

Constructieve gesprekken?

Nochtans waren er eerder meer optimistische geluiden te horen. "Twee weken geleden dachten we dat er grote vooruitgang was in de onderhandelingen en we zagen het heel positief", beaamde Van Hoof. Maar de voorstellen die eind vorige week op tafel lagen, gingen volgens haar minder ver dan ten tijde van de vorige consultatie van de piloten (die leidde tot twee stakingsdagen in mei).

Ook een interview dat Carsten Spohr, de topman van Lufthansa (de eigenaar van Brussels Airlines) vorige week gaf, werpt volgens de vakbondsvrouw een schaduw op de gesprekken. Spohr zei vorige week onder meer dat Brussels Airlines geen cadeaus moet verwachten als het niet eerst betere financiële resultaten boekt. En dat stakingen niet de juiste manier zijn om die resultaten te verbeteren.

Ook Paul Buekenhout (LBC) verwees naar het interview. "We hebben twee weken constructief gewerkt achter de schermen", zei de vakbondsman. "Het interview van Spohr was alleszins niet positief, integendeel."

Over de vergadering van maandag nam Buekenhout een eerder afwachtende houding aan. "Een aantal punten rond werk-privébalans en salaris gaan in de goede richting, maar er moet een totaalpakket zijn", klonk het. Maar ook hij sloot nieuwe acties niet uit: "We zullen zien of het voldoende is."