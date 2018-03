Crevits geeft les in onesie

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft vanavond les gegeven in een onesie voor zo’n tachtig leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut in Torhout. Minister Crevits wil zo een actie van Bednet op gang trekken.

Vanavond gaf Crevits een uurtje les aan de leerlingen in Torhout onder andere over het maken van een studiekeuze. De opbrengst van de activiteiten gaan naar Banglabari, dat is een organisatie in Bangladesh die leningen toekent aan mensen die het moeilijk hebben.

Crevits wil zo de actie Pyjamadag van morgen van Bednet, dat is een organisatie die zieke kinderen de kans geeft om toch thuis de les mee te laten volgen op de computer. Bednet nodigt alle leerlingen uit het basis- en het secundair onderwijs uit om morgen in pyjama naar school te komen. Al zeker 1250 scholen doen mee.