Communie lijkt vaker op klein trouwfeest

Het is de tijd van de communiefeesten en dat zijn hoogdagen voor eventplanners. Steeds meer ouders geven de organisatie van hun feest namelijk volledig uit handen. En dat mag wat kosten.

De prijs van sommige communiefeesten komt zelfs in de buurt van die van een klein trouwfeest. Alles is dan ook tot in de puntjes verzorgd. Communicant Lily krijgt bijvoorbeeld een feest in ijsjesthema, voorzien van bloemstukjes in de vorm van ijscoupes.

Eventplanner Greet Geukens bedenkt wel meer thema’s. Daarvoor overlegt ze met de klanten om te horen welke richting ze uit willen. En de ouders van Lily zijn lang niet de enige die hulp inschakelen. De laatste tijd krijgt Geukens dan ook opvallend meer aanvragen. Haar agenda is intussen gevuld tot 2020.

Minder stress

Ouders geven de organisatie van een communiefeest vooral uit handen om in alle rust naar de grote dag toe te kunnen leven. “Zo moeten we zelf niet te veel bezig zijn met details en zo hebben we ook minder stress”, vertellen de ouders van Lily.

Die organisatie mag ook wat kosten. Een eventplanner neemt je feest onder handen vanaf 300 euro. “Dat je de stress die je normaal zelf zou hebben nu uit handen kan geven, dat is het waard”, zeggen Lily’s ouders. Voor een volledige communie tellen ouders nog een pak meer neer, tot duizenden euro’s. In extreme gevallen betalen ze zelfs tienduizenden euro’s.