Co-housing in de kijker op openhuizendag

Wie (ver)bouwplannen heeft, kon vandaag terecht op 140 verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel, zowel in dorpskernen als de stad, om inspiratie op te doen. De openhuizendag 'Mijn Thuis op Maat' is een initiatief van Zoekeenarchitect.be en Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV).

De openhuizendag wil ook inhaken op nieuwe tendensen als de betonstop, de omgevingsvergunning of circulair bouwen. Deze openhuizendag zat dit jaar in een nieuw kleedje. Vorig jaar werd de dag nog op initiatief van de Orde van Architecten georganiseerd onder de naam 'Mijn Huis Mijn Architect'.

Het idee werd ook opengetrokken, met als bedoeling in te spelen op de troeven van de nieuwe woonvormen: flexibel, betaalbaar, groen en goed bereikbaar. Een overzicht en beschrijving van de deelnemende projecten is te vinden op www.mijnthuisopmaat.be.