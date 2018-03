Child Focus viert 20ste verjaardag

Komende zaterdag is het precies twintig jaar geleden dat Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, werd opgericht. Vandaag bliezen 350 genodigden de kaarsjes al uit in het Château du Lac Genval. Ook koningin Mathilde was als erevoorzitter van de stichting van de partij.

De ceremonie werd in het kasteel van het Waals-Brabantse Genval gehouden omdat op die plaats twintig jaar geleden het ‘Handvest van Genval’ door 25 ouders van vermiste of vermoorde kinderen werd ondertekend. Dit handvest was de oprichtingsakte van Child Focus, met als doelstelling verdwenen kinderen terug te vinden en seksuele uitbuiting te bestrijden.

Op de herdenking in het kasteel van Genval werd een video van twintig minuten getoond die een overzicht gaf van de werking van Child Focus, en de methodes die gebruikt werden om vermiste kinderen op te sporen. Daarna was er nog een panelgesprek met jongeren die het slachtoffer zijn geweest van misbruik, maar die dankzij Child Focus geholpen werden. Hun moedige getuigenissen maakten diepe indruk op de circa 300 genodigden in de zaal.

Affaire-Dutroux

Child Focus ontstond in de nasleep van de affaire-Dutroux en de verontwaardiging die bij brede lagen van bevolking ontstond en onder meer tot uiting kwam in de Witte Mars van 20 oktober 1996 in Brussel. Tienduizenden manifestanten trokken toen door de hoofdstad om een betere werking van justitie en een betere bescherming van kinderen te eisen.

Child Focus heeft in die 20 jaar bijna 68.000 dossiers behandeld. Volgens Depover wil Child Focus in de toekomst nog meer inzetten op preventie. "In dat verband is onze boodschap naar de jongeren: Zwijg niet als je in een situatie terechtkomt die je niet prettig vindt. Spreken helpt écht. Zoek een vertrouwenspersoon in je omgeving om je probleem aan te kaarten. Dat kan veel problemen voorkomen", aldus Depover.