Chauffeur valt in slaap, truck kantelt

Op de E40 in Oostduinkerke is er de hele voormiddag hinder geweest na een ongeval met een vrachtwagen volgeladen met vis. De chauffeur was in slaap gevallen. Vijftien procent van de ongevallen wordt veroorzaakt door vermoeidheid.

De vrachtwagen was geladen met 35 ton diepgevroren vis ligt. De chauffeur viel in slaap achter zijn stuur en belandde daardoor in de sloot. Hij kon zichzelf uit de cabine bevrijden.

Wetenschappers schatten dat tien tot vijftien procent van de ongevallen te wijten is aan vermoeidheid. Daardoor reageer je als bestuurder trager en je bent minder aandachtig waardoor je ook slechter gaat sturen.