CEO Ryanair: “Test-Aankoop maakt valse claims, voorwaarden niet aangepast”

Lagekostenmaatschappij Ryanair wil zo snel mogelijk samenzitten met de vakbonden om te praten over hun eisen. Dat heeft topman Michael O'Leary vanmorgen gezegd op een persconferentie. Hij wil de Belgische arbeidswetgeving al toepassen vanaf 1 januari, of nog vroeger zelfs. Maar het zijn de vakbonden die niet reageren, zegt hij.

“We boeken vooruitgang met de vakbonden en gaan akkoord met de Belgische arbeidswetgeving. Die zou vanaf 2019 moeten ingaan. Het enige oponthoud is dat de drie vakbonden onderling zelf een delegatie moeten afspreken”, zegt O’Leary.

Maar dat is niet het enige probleem. Duizenden passagiers eisen een compensatie voor de twee stakingen, eind augustus en eind september. Vorige week raakte bekend dat getroffen passagiers daarvoor naar een Ierse rechtbank moeten. Maar daar is volgens O’Leary niks van aan. “Waarom? Dat is absoluut onwaar.”

Valse claims

“Test-Aankoop heeft vorige week valse claims gemaakt. Ten eerste, onze voorwaarden zijn niet meer veranderd sinds 2010. En individuele Belgische passagiers kunnen bij ons direct een schadevergoeding vragen en anders moeten ze naar de Belgische rechtbank stappen”, verduidelijkt O’Leary nog.

Maar O’Leary geeft ook toe dat het een moeilijk jaar was. Dat komt door de stakingen en stijgende olieprijzen. De CEO van Ryanair sloot daarom deze winter de basis in Eindhoven. Maar O’Leary kan niet met zekerheid zeggen dat dat niet in België zal gebeuren. “Er is geen garantie als de luchtvaartsector het zo moeilijk heeft door de olieprijzen.”