Catalanen steunen Puigdemont in Brussel

Tientallen Catalanen en sympathisanten hebben op het Schumanplein in Brussel een solidariteitsactie gehouden om de politieke gevangenen van Catalonië te steunen. De actie werd brandend actueel door de aanhouding van Carles Puigdemont in Duitsland.

"Met de repressie willen ze onze beweging kapot maken, maar eigenlijk maken ze die sterker en dat merken ze niet eens", zegt de Catalaanse betoger Pere Jordi Junqué. "Sinds het begin van de vorige eeuw hebben we een tiental Catalaanse presidenten gekend die allemaal in gevangenschap of ballingschap zijn geweest. Dat is de situatie waarin we leven. Ze blijven maatregelen tegen ons treffen, maar dan moet je je niet meer afvragen waarom we ons willen afscheiden."

Nog geen premier

Het Catalaanse parlement heeft intussen nog altijd geen premier. De eerste kandidaat, Carles Puigdemont, vluchtte naar België in ballingschap en de tweede kandidaat, Jordi Sanchez, zit in voorhechtenis in Madrid. De derde kandidaat, Jordi Turull, zit sinds vrijdag samen met vier andere Catalaanse separatistische politici ook in voorhechtenis op bevel van rechter Pablo Llarena. Daardoor kon Turull het debat dat gisteren voor zijn beëdiging gepland was, niet bijwonen.

"Het is absurd, want we gaan terug naar een autoritair regime zoals we dat gekend hebben vijftig jaar geleden met Franco. De mensen die nu aan de macht zijn van de Partido Popular zijn een uitloper van het franquisme. Er is dus niets veranderd, vooral binnen het gerechtelijk systeem", aldus Pere Jordi Junqué.

Finland

De steunbetuiging in Brussel werd brandend actueel door de aanhouding van Puigdemont aan de Duits-Deense grens. Hij werd daar opgepakt nadat hij in Finland had deelgenomen aan bijeenkomsten in het parlement. Hij gaf er ook een lezing aan de universiteit van Helsinki en wou nadien met de wagen terug naar België komen.

