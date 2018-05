Carrefour plant opening biowinkels

De winkelketen Carrefour wil volop inzetten op bio. Er komen daarvoor binnenkort specifieke bio-winkels in ons land. Nu al liggen bij de Franse supermarktketen zo'n 4.000 bio-producten in de rekken, en Carrefour wil dat aanbod uitbreiden. Waar en wanneer de nieuwe winkels gelanceerd worden, wordt later bekend gemaakt.

Bio-winkel Lijsterbes in Vilvoorde bestaat al veertig jaar. Het is één van de oudste bio-winkels van Vlaanderen. Sandra Reydams nam enkele jaren geleden de zaak definitief over van haar ouders. En ze staat nog steeds achter de filosofie van vroeger.

"Wij behoren nog bij de pioniers, ons hart is volledig bio”, zegt Sandra. “Heel onze dynamiek is bio. En ik ken behoorlijk veel mensen in de bio-sector. Ook landbouwers en verwerkers en ik weet dat daar sector is waar heel veel liefde inzit voor het product, het milieu, voor landbouw enzoverder."

Dubbel zoveel bio

De zaken gaan goed in de winkel. In tien jaar tijd kopen Belgen dubbel zoveel bio-producten, goed voor een jaarlijkse omzet van 450 miljoen euro. Een markt die supermarktketen Carrefour niet aan zich voorbij wil laten gaan.

"De plannen zijn zeer concreet in het geval dat we nog meer producten gaan introduceren en in nog meer rayons”, zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve. “Dat we van Carrefour Bio, het grootste biomerk willen maken. En dat we de intentie hebben om winkels te openen. Onder welke naam, wanneer dat zal gebeuren, dat is iets wat nog gepland staat."

Bio Planet

Daarmee wil Carrefour de concurrentie aangaan met onder meer Bio Planet, de biowinkels van Colruyt. Het verschil in prijs tussen bioproducten en gewone producten is nu gemiddeld dertig procent maar door het verhoogde aanbod zullen de prijzen van de bioproducten waarschijnlijk dalen en dat is slecht nieuws voor de kleinere biowinkels. Toch is Sandra niet van plan zich zomaar naar de slachtbank te laten leiden.

"Wij doen dat met hart en ziel. Wij hebben enorm veel ervaring, ja dat deel je met je klanten”, zegt ze. “Wij hebben heel trouwe klanten die hier ook al 40 jaar komen. Da's echt fantastisch. Hier hangt zo’n positiviteit, daar kan je niet omheen. -Dat krijgt Carrefour niet zomaar kapot? -Dat denk ik niet nee, dat ze maar proberen!"