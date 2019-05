Cameraploeg aangevallen aan Noordstation

Een cameraploeg van de Waalse zenden RTL-TVI is aangevallen aan het Noordstation in Brussel. De ploeg maakte er beelden van het afval en voorbijrijdende bussen, toen een man hen begon te bekogelen.

Even later kwam de man op de journalist en zijn cameraman afgestormd en pakte hun statief beet. Hij was duidelijk niet opgezet dat er beelden werden gemaakt.

Na wat duw- en trekwerk en een tik op de camera, loopt de televisieploeg weg. De agressieve man nam ook de microfoon van de Waalse zender af en gooide die weg.

RTL-TVI was ter plaatse om beelden te maken voor een reportage over het Noordstation. Chauffeurs van De Lijn hebben aangegeven dat ze niet meer in het station willen stoppen omdat de omstandigheden te gevaarlijk zouden zijn. Er verblijven en slapen heel wat transmigranten in het station.