Cameraman filmt toevallig fietsendief die kwam verkennen

Dieven hebben vorig jaar voor 154 miljoen euro aan fietsen gestolen in ons land. Dat meldt mobiliteitsorganisatie Touring op basis van cijfers van de politie. De dieven viseren particulieren en fietsenwinkels. Vaak gaan ze overdag al op verkenning. Dat heeft VTM NIEUWS zelf ondervonden: onze cameraman kruiste de man, die de volgende nacht twee fietsen zou stelen.

Vorig jaar gingen dieven er vandoor met 33.186 fietsen. Omdat we steeds vaker elektrisch fietsen, lopen de bedragen bij zo'n diefstal op. Vorig jaar ging het alles samen om 154 miljoen euro.

Terwijl onze cameraman afgelopen zaterdag in fietsenwinkel iBike in Wilrijk filmt hoe je met een stevig fietsslot kan voorkomen dat je fiets gestolen wordt, wordt een van de dieven toevallig gefilmd. De volgende ochtend worden er in een ander filiaal van iBike, ditmaal in Deurne, twee dure mountainbikes gestolen. De fietsen hebben een totaalwaarde van 7.000 euro.

“Ik hoorde een alarm afgaan en ben onmiddellijk naar hier gekomen”, vertelt Nick Poelemans van de fietsenwinkel. “Twee fietsen werden door het raam naar buiten gebracht.”

De verkopers zien de man ook op camerabeelden van zaterdag en de verkoper uit Wilrijk herkent de man ook. Hij zag hem toen hij ons een interview gaf over het fietsslot. De man lijkt dus in beide winkels op voorhand op prospectie te zijn gegaan. Hij kruist zelfs onze camera maar trekt zich daar niks van aan. Hij probeerde 's nachts trouwens ook in Wilrijk in te breken, maar dat mislukte.