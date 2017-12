Cafébazin gaat lopen met spaarkas

Een cafébazin uit Vlekkem bij Erpe-Mere, is gaan lopen met de spaarcenten van haar klanten. Die legden elke maand geld in de pot, voor een etentje op het einde van het jaar. Sommigen zijn 1.500 of 2.000 euro kwijt.

Het is in veel Vlaamse café’s traditie om geld te sparen in een spaarkas, maar in café De Herleving ging de uitbaatster er met ongeveer 30.000 euro vandoor. Ze nam ook de opbrengst mee van een pensenkermis en een duivenwedstrijd, goed voor nog eens ongeveer 20.000. De verhuurster van het café wacht ook nog op 11.000 euro achterstallige huur.

De spaardersclub stond vanmorgen voor een gesloten deur. Het is dan wel folklore om op café geld te sparen, maar deze vrienden stoppen ermee. De club dient een klacht in en hoopt dat ze iets van de centen terugziet.