Café broers Abdeslam wordt nieuw buurthuis

In Molenbeek is een nieuw buurthuis geopend in het vroegere café van de broers Abdeslam. Ibrahim Abdeslam blies zich op bij de aanslagen in Parijs, Salah Abdeslam zit voor diezelfde aanslagen in een Franse cel. Het buurthuis moet het imago van de gemeente oppoetsen. Premier Michel kwam een kijkje nemen en steunt het project.

Het nieuwe buurthuis ligt in de Begijnenwijk in Molenbeek. Buren kunnen er evenementen organiseren en kinderen krijgen er hulp met hun huiswerk.

Drie jaar geleden was het nog een beruchte plek. Het was een café dat uitgebaat werd door de broers Salah en Brahim Abdeslam. De buurtbewoners zijn opgelucht dat er eindelijk verandering komt.

Ook premier Michel wil het project een hart onder de riem stelen en kwam er deze voormiddag een kijkje nemen.