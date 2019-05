BV's en influencers steunen mars tegen seksueel geweld

BV’s en influencers scharen zich massaal achter de stille mars tegen seksueel geweld die zondag plaatsvindt in Antwerpen. In een video die wordt verspreid door de organisatie zijn tientallen bekende koppen te zien die één boodschap meegeven: “Enough”.

De mars stond al gepland, maar krijgt nu heel wat tractie na de moord op Julie Van Espen. In enkele dagen tijd is het aantal reacties op de mars enorm toegenomen: al 26.000 mensen geven aan de mars te willen deelnemen.

De boodschap van de organisatie, en nu dus ook van de BV’s en influencers, is duidelijk. “Het is genoeg geweest”, zeggen ze. “In stilte maar hopelijk in groten getale zullen wij actie voeren tegen een juridisch beleid dat faalt en slachtoffers van (seksueel) geweld in de steek laat.”

De stille mars start zondag om 14 uur op het Koningin Astridplein en gaat over de Meir richting Steenplein.