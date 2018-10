Brusselse metro tijdlang ontruimd door geurhinder

De metrostation De Brouckère en Rogier zijn vanmiddag afgesloten en geëvacueerd omwille van geurhinder. Dat bevestigt de Brusselse brandweer en de MIVB. In De Brouckère waren acht personen onwel geworden, zij werden uit voorzorg overgebracht naar het Sint-Jansziekenhuis. De oorzaak van de geurhinder ligt bij de aanleg van een fietsparking op het De Brouckèreplein. Door het incident was het metroverkeer een tijdlang onderbroken.

"Bij de aanleg van die fietsparking is een product gebruikt om de bovengrondse toegangshelling waterdicht te maken", zegt MIVB-woordvoerder Guy Sablon. "Dat product heeft een sterke geur."

Bevangen door geur

Volgens brandweerwoordvoerder Walter Derieuw raakten acht personen bevangen door die geur: "Zij zijn na onderzoek ter plaatse door een MUG-arts overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging."

Onderbroken

Door het incident was het metroverkeer op lijnen 1 en 5 onderbroken tussen de stations Kunst/Wet en Zwarte Vijvers, in de richting Weststation en Erasmus, en tussen Beekkant en Kunst/Wet in de richting Stokkel en Hermann Debroux. Op de lijnen 2 en 6 was er dan weer geen metroverkeer tussen Kunst/Wet en Elisabeth.

Het metro- en tramverkeer is ondertussen weer hernomen.