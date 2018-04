Brief aan koning: “Plant meer bloemen”

Een jonge tuinconsulent uit Brugge heeft een brief geschreven naar koning Filip met de vraag om meer bloemen te planten in de koninklijke tuinen in Laken. Daarmee wil de tuinconsulent de strijd aangaan tegen de bijensterfte, want dat bedreigt de biodiversiteit zegt hij. De tuinconsulent vindt dat de koning te veel grasvelden heeft, waar beter bloemen zouden staan voor de bijen.

"Ik vraag maar een kleine geste. Ik denk wel dat ze het zullen doen", zegt Louis De Jaeger, de jonge tuinconsulent die een brief schreef naar koning Filip. "Ik zou niet weten waarom ze het niet zouden doen."

De gigantische grasvelden rond het kasteel van Laken zijn een doorn in het oog van de jonge tuinconsulent. Hij vindt dat er bloemen zouden moeten staan om bijen te lokken. Want die zijn er veel te weinig. "Er is een massale bijensterfte", legt De Jaeger uit. "Tachtig procent van alle landbouwgewassen zijn volledig afhankelijk van bijen. Als bijen de plantjes niet bevruchten zullen mensen met een stokje van plant naar plant moeten gaan om die te bevruchten."

Geen koffie of chocolade meer

De bijen sterven door het grote gebruik van pesticiden en te eenzijdige landbouw. En als er te weinig bijen zijn, dreigen sommigen etenswaren zelfs te verdwijnen. "Zonder bijen zullen we geen groenten en fruit meer kunnen eten, maar ook geen koffie of chocolade. Want ook daar zijn bijen voor verantwoordelijk."

Het paleis zelf heeft nog niet gereageerd op de oproep van de tuinconsulent.