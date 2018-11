Brexit zorgt ook voor onzekerheid bij Belgische bedrijven

De brexit zorgt niet alleen voor onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk, ook in België maken ondernemers die in het VK handel drijven, zich zorgen. Werkgeversorganisatie VOKA roept bedrijven dan ook op om zich voor het ergste voor te bereiden. En dat is een brexit zonder akkoord en dus ook zonder afspraken. Dat scenario zou in Vlaanderen 28.000 banen kunnen kosten.

Een van die bedrijven is Ardo, een bedrijf dat jaarlijks voor tachtig miljoen euro aan diepvriesgroenten- en fruit exporteert naar het Verenigd Koninkrijk. “Men moet een beetje op het gezond verstand rekenen van iedereen. Het is in het belang van Engeland en Europa om op een goede manier te onderhandelen en het verkeer in handelsgoederen te kunnen blijven verzorgen”, zegt Rik Jacob, CEO van Ardo.

Ardo heeft een vestiging in Engeland die hen bij een harde Brexit goed van pas kan komen om producten zonder al te veel moeite in te voeren. De meeste andere Vlaamse bedrijven die actief zijn in het Verenigd Koninkrijk hebben dat geluk natuurlijk niet.

Belgen in het VK

En ook Lisa Leysen, die al bijna drie jaar in Cambridge woont en werkt, is de onzekerheid beu. “Af en toe ben ik bang over wat er allemaal beslist is. Maar het is vooral vervelend dat er heel veel onzekerheid is. En dat iedere maand of iedere week voor mij de regeling verandert”, zegt Leysen.