Brandweerkorpsen in ons land moeten steeds vaker autobranden blussen bij hybride en elektrische wagens. Enerzijds logisch, omdat steeds meer van die auto's rondrijden. Maar anderzijds baart het zorgen, want de brand van zo'n wagen is veel heviger en moeilijk om onder controle te krijgen. Brandweerkorpsen trainen zich dan ook in deze aparte manier van blussen.