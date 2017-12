Bord niet leeggegeten? Bijbetalen!

Een restaurant in Overpelt, in Limburg, wil iets doen aan de verspilling in onze maatschappij: wie zijn bord niet leeg eet, moet twee euro bijbetalen. Het is een buffetrestaurant waar mensen zelf mogen opscheppen, maar soms laden ze hun bord overvol en laten ze de helft staan. Dan moeten ze dus bijbetalen. En het werkt: nu is er veel minder verspilling.

In buffetrestaurant Acaciahof kan je naar hartenlust eten opscheppen. Tot voor kort, want wie nu nog te veel opschept en zijn bord niet leeg eet, krijgt twee euro extra aangerekend. Het is een psychologische regel om klanten te laten nadenken voor ze opscheppen.

Vóór de invoering van de twee-euro-regel moest Kurt dagelijks 15 tot 20 emmers eten weggooien. Maar nu hangt er een waarschuwing voor je opschept. De twee euro is trouwens niet voor het restaurant zelf, maar gaat naar een goed doel.