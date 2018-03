Boom buren op dak? In woonkamer slapen

Een gezin uit Herenthout in de provincie Antwerpen moet al drie maanden noodgedwongen in de woonkamer slapen. Door zware wind is een boom van de buren op hun dak terecht gekomen waardoor het binnen regent. Van de verzekeringsmaatschappij hebben ze nog geen cent gezien, terwijl de schade door het water alleen maar erger wordt.

Op 10 december hoorde het koppel uit Herenthout plots een hels lawaai buiten. Door het slechte weer was een dikke boom van de buren op hun dak terechtgekomen.

Het koppel belde de brandweer, die kwam de boom van het dak verwijderen, maar daarmee was de ellende niet van de baan. Er is schade in het dak waardoor het binnen regent. Zelfs de keuken en twee slaapkamers zijn intussen beschadigd.

12.000 euro

De schade is de voorbije maanden al opgelopen tot zeker 12.000 euro, maar de verzekering heeft nog niets gedaan. Het gezin kreeg te horen dat de offerte voor de herstelwerken niet gedetailleerd genoeg is. VTM NIEUWS nam zelf contact op met de verzekeraar, en die zegt dat ze vrijdag een eerste deel van de vergoeding hebben overgeschreven.

De vertraging komt er volgens hen door de vele schadegevallen na de storm in januari. Maar het gezin ziet de schade alleen maar oplopen en slaapt nog altijd in de woonkamer.