Blauwe papegaai uit ‘Rio’ nu in Pairi Daiza

Dierenpark Pairi Daiza gaat meehelpen om een van de meest zeldzame vogels op aarde te redden: de Spix' ara, een blauwe papegaai. In het wild is de vogel al uitgestorven, er leven wereldwijd nog maar 160 exemplaren in gevangenschap. Ons land stapt nu in een kweekprogramma, zodat de papegaaien binnen een paar jaar weer in hun natuurlijke omgeving in Brazilië kunnen leven.

In Brugelette (Henegouwen) is een overeenkomst ondertekend waarbij het dierenpark zich engageert voor de herintroductie van de blauwe Spix' ara in zijn natuurlijke omgeving (in Zuid-Amerika) in 2019. Het dier komt sinds het jaar 2000 niet meer voor in de vrije natuur.

Papegaaiachtigen

Ara's zijn papegaaiachtigen. Ze hebben een lange staart en zijn erg kleurrijk. De meeste soorten leven in de tropische regenwouden van Centraal- en Zuid-Amerika. Een aantal van de circa 20 soorten is in het wild met uitsterven bedreigd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Spix' ara, de cyanopsitta spixii, waarvan de laatste dieren enkel nog in gevangenschap voorkomen. De voornaamste bedreigingen voor deze papegaaien zijn de ontbossing en de jacht voor de handel in deze dieren.

Brazilië

De overeenkomst is ondertekend door de Braziliaanse minister van Omgeving, Edson Duarte, de voorzitter van de in Berlijn gevestigde Vereniging voor de instandhouding van bedreigde papegaaien (ACTP), Martin Guth, de voorzitter van het Chico Mendes Instituut in Brasilia voor de Instandhouding van de Biodiversiteit (ICMBio), Ricardo Soavinski, en de voorzitter van de Pairi Daiza Stichting, Eric Domb.

Speciale kooien

Vier jonge Spix' ara’s zullen vanaf vandaag in speciale kooien worden tentoongesteld in de wereldtuin in Pairi Daiza. Er wordt ook een Centrum voor de instandhouding en reproductie van de Spix' ara in Pairi Daiza opgericht. Daarnaast wordt ook de habitat van de ara's in Caatinga in Brazilië beschermd en komt er in dat land een centrum voor het kweken van ara's dat het opnieuw introduceren van de dieren in de vrije natuur moet begeleiden.