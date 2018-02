Bizons hebben geen last van de kou

Zonnig is het, maar wel koud. Zeker in de Ardennen, daar vriest het dat het kraakt en er ligt een flink pak sneeuw. Koeien en paarden staan op stal, maar niet de bizons van een bizonranch in Orchimont, bij Bouillon. Die beesten kunnen tegen een stootje, ze houden het buiten uit tot min dertig.

Er ligt dan wel zo'n tien centimeter sneeuw in Orchimont bij Namen, temperaturen liggen onder nul. Toch kan het de bizons op de ranch helemaal niks schelen. Integendeel, zo rollen bij momenten zelfs door de sneeuw. De veehouder komt af en toe zijn dieren eens controleren, twee keer per week brengt hij hooi, maar veel meer moet hij niet doen.

Bizons kunnen best wel iets hebben. De stevigste modellen wegen al snel duizend kilo. Op deze ranch zijn er tweehonderd. Ze worden gekweekt voor hun vlees.

Bizons waren bijna uitgestorven in Europa, maar werden toen terug gekweekt. Momenteel leven er in Europa zo'n zesduizend bizons.