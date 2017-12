"Bitcoin verliest aan waarde"

De bitcoin is onder de 13.000 dollar gezakt. De virtuele munt verloor in één dag 21 procent van zijn waarde. In het begin van de week was de bitcoin zelfs nog 20.000 dollar waard. Maar tegenover begin dit jaar is de munt toch nog altijd dertien keer meer waard geworden. We moeten de bitcoin - voorlopig - dus nog niet dood verklaren, zegt onze financieel expert Paul D'Hoore.

“Het is iets nieuws, iets recents en daardoor snel verspreid”, zegt D’Hoore. “Veel mensen zien nu een koopkans dus ik denk dat de bitcoin zich snel zal herstellen. Wel hebben we nu een voorproefje gezien van wat er kan gebeuren als iedereen beseft dat de bitcoin geen echt betaalmiddel is.”