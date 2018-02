Binnenkort met watertaxi naar het werk?

Vanaf deze zomer willen ze in de haven van Antwerpen watertaxi's inzetten om mensen van en naar hun werk te brengen. De files op de weg worden almaar langer, en via het water kan veel tijd gewonnen worden. Het systeem werkt net zoals een taxi op de weg: je belt en de boot komt je oppikken aan de kaai.

Momenteel is er een groot probleem op vlak van mobiliteit in de haven. Daarom willen ze vanaf deze zomer iedereen die in de haven werkt gebruik laten maken van de boot. Ze beginnen met zeven boten die 1,2 miljoen hebben gekost. Net zoals bij taxi's op de weg, moet je bellen voor een rit. Je betaalt ook dezelfde tarieven. Toeristen mogen voorlopig helaas niet mee.

We testen het uit, en vertrekken met de taxi vanop het Eilandje in Antwerpen, vlakbij het centrum. We varen naar de verzamelplaats van de boten, middenin het havengebied. Aankomsttijd: na zes minuten. Ter vergelijking: wie deze route met de wagen doet in volle ochtendspits, rijdt gemiddeld een uur. 54 minuten gewonnen dus.